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Врач назвала самые распространенные «новогодние» проблемы со здоровьем

Врач Саламатина: пищевые отравления часто возникают у людей в Новый год
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Здоровые люди в новогодние праздники чаще всего сталкиваются с пищевыми отравлениями. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

«Причиной отравления может быть не только качество еды, но и то, что люди едят больше, смешивают множество различных продуктов в течение нескольких часов: рыба, мясо, сладкое, копченое, острое и соленое, фрукты и овощи, тазики с салатами... Организм не готов к таким объемам и сочетаниям. Помните — отравиться можно и хлебом, если его много съесть», — сказала эксперт.

По ее словам, среди других распространенных неприятностей под Новый год — алкогольные отравления. Врач напомнила, что большое количество алкоголя может навредить нервной системе, желудку, печени, почкам и сердцу. Саламатина добавила, что в тройку самых популярных новогодних неприятностей также входят травмы из-за зимних забав — запуска фейерверков, игр в снежки и катания с горки.

Гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова до этого говорила, что в новогодние праздники важно правильно сочетать продукты, чтобы не нанести вред организму. Так, прежде всего она советует есть больше фруктов и овощей во время праздников, причем фрукты — отдельно от других блюд.

Ранее врач объяснила, как подготовить организм к новогодним застольям.

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