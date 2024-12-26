Врач перечислила правила питания в новогодние праздники

Врач Ермакова: фрукты на новогоднем столе лучше есть отдельно от других блюд

В новогодние праздники важно правильно сочетать продукты, чтобы не нанести вред организму. Об этом kp.ru рассказала гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова.

«Существуют сочетания продуктов, которые могут нанести вред организму. Из-за этого ухудшается обмен веществ, нарушается усвоение витаминов, минералов и других микроэлементов. Даже натуральная пища, беспорядочно поглощенная за столом, может нарушить пищеварение и стать причиной ожирения и дискомфорта», — сказала эксперт.

Так, прежде всего она советует есть больше фруктов и овощей во время праздников, причем фрукты — отдельно от других блюд. За один прием пищи врач советует употреблять один вид жира, белка или крахмала, например, не стоит есть мясо и сыр. Ермакова также советует соблюдать режим питания и делать интервалы между приемами пищи. Кроме того, важно не злоупотреблять алкоголем, жирными блюдами и салатами с майонезом.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого говорила, что новогоднее застолье — серьезное испытание для печени и желудочно-кишечного тракта. Нагрузку на организм оказывают алкоголь и тяжелые жирные блюда. В связи с этим спиртное она советует употреблять в умеренных количествах, не смешивая разные напитки.

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