Опознаны семеро погибших при крушении самолета в Казахстане

МЧС Казахстана: из 38 погибших при крушении самолета в Актау опознаны семь

На месте крушения азербайджанского самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в казахстанском Актау обнаружены тела 38 погибших, опознаны из них пока семь. Об этом сообщило МЧС Казахстана.

Все тела направлены в центр судебно-медицинской экспертизы.

«Среди них шесть граждан Казахстана и три члена экипажа», — добавили в МЧС.

Кроме того, 25 декабря спасатели МЧС Казахстана обнаружили черный ящик разбившегося самолета. На месте крушения организовано круглосуточное дежурство, в ликвидации последствий катастрофы участвуют 306 человек, 101 единиц техники, 2 воздушных судна и 6 кинологических расчета.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Каната Бозумбаева сообщила о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины авиакатастрофы остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее самолет МЧС России забрал из Актау 9 пострадавших в авиакатастрофе россиян.