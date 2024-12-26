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Глава Якутии высказался о пожаре в изоляторе для дезертиров

Глава Якутии Николаев назвал пожар в изоляторе для дезертиров «тяжелой историей»
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пожар в изоляторе для дезертиров в городе Якутске является «тяжелой и трагической историей». Такое заявление сделал глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, сообщил портал «Улус.медиа».

Как он сказал, учреждение находилось в управлении министерства обороны РФ. Региональные власти не имели к нему никакого отношения.

В то же время Николаев отметил, что руководство республики обязательно будет оповещать граждан о ходе расследования. В частности, сейчас сотрудники профильных ведомств пытаются установить причины возгорания и ответить на вопрос, почему не были своевременно приняты меры по эвакуации людей и ликвидации огня.

«На эти вопросы ответят следствие и представители министерства обороны», — добавил глава Якутии.

Возгорание в изоляторе для дезертиров в административном центре Республики Саха произошло в ночь на 20 декабря. В результате пострадали семь человек — у них диагностировали отравление дымом. Еще пять человек спасти не удалось.

По предварительной информации, пожар могли устроить сами задержанные. В экстренных службах не исключили, что взятые под стражу военнослужащие планировали сбежать из учреждения.

Ранее в республике Крым автомобиль для перевозки заключенных загорелся во время движения.

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