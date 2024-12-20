Стала известна предварительная причина пожара в якутском изоляторе

РИА Новости: пожар в изоляторе в Якутске могли устроить сами задержанные

Пожар в изоляторе в Якутске предварительно устроили сами задержанные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, задержанные планировали сбежать.

«Предварительно, военнослужащие подожгли (изолятор. — «Газета.Ru») сами, хотели сбежать», — поделился источник агентства.

До этого в якутском изоляторе, где содержатся дезертиры, произошел пожар. В результате от отправления угарным газом пострадали семь человек. Пожар произошел в ночь на 20 декабря. Изолятор для военных, самовольно покинувших части, находится в Вилюйском переулке.

Также в Волгограде загорелся ресторанный комплекс. Распространение огня удалось локализовать на площади 960 квадратных метров, отметили в ведомстве. В тушении пожара были задействованы 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС России.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в воинской части.