Стало известно, кто помогал агенту СБУ организовать покушение на сотрудника Минобороны

Покушение на одного из руководителей Минобороны РФ планировали совершить с помощью его водителя — тестя украинского агента. Об этом сообщили в пресс-служба ФСБ.

В ведомстве отметили, что силовики сорвали серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, которые имеют отношение к спецоперации. В частности, одного из высокопоставленных руководителей украинские спецслужбы планировали взорвать в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка.

Сотрудники ФСБ сорвали целую серию покушений на высокопоставленных военных Министерства обороны страны, готовившихся агентами спецслужб Украины. В результате проведенных силовиками мероприятий задержаны четверо граждан России, подозреваемых в причастности к подготовке покушений.

Кроме того, установлен житель Москвы, который, по версии ФСБ, был завербован украинскими спецслужбами и проводил по их заданию разведку по местам жительства и работы российских военнослужащих и членов их семей. Полученные фото- и видеоматериалы злоумышленник посылал кураторам для дальнейшей подготовки террористических актов.

Ранее ФСБ показала кадры с признаниями задержанных, планировавших теракт в Подмосковье.