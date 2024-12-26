Трое пострадавших в авиакатастрофе в Актау остаются в крайне тяжелом состоянии

Состояние трех пострадавших в авиакатастрофе в Актау российских граждан крайне тяжелое, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России в Telegram-канале.

Осмотры пациентов и обследования провели специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.

По результатам консилиума было принято решение о перевозе пострадавших в Россию спецбортом МЧС. Их расположат в стационарах ведущих федеральных медицинских организаций Минздрава РФ, а также в медучреждениях департамента здравоохранения Москвы.

В самолете с пациентами будут находиться бригада из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты МЧС России.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Каната Бозумбаева сообщила о 29 пострадавших, которых доставили в больницы. По данным генпрокуратуры Азербайджана, всего при крушении выжили 32 человека, однако это не итоговая цифра.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее в Турции сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения под Актау.