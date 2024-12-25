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В Московской области предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия

ФСБ предотвратила теракт в Подмосковье против руководителя предприятия ОПК
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила в Московской области террористический акт в отношении руководителя одного из предприятий, выпускающего продукцию для министерства обороны страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ (ЦОС ФСБ).

По подозрению в подготовке преступления задержаны семеро граждан России, в том числе трое несовершеннолетних. Они проживают в Московской, Свердловской областях и Пермском крае.

Согласно информации ЦОС ФСБ, задержанные выполняли задание спецслужб Украины, общение проводилось через мессенджеры.

Злоумышленники хотели взорвать автомобиль руководителя предприятия ОПК. Они изготовили самодельное взрывное устройство и заложили его под машину.

В ЦОС добавили, что члены преступной группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием. В отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Ранее стало известно, сколько терактов предотвратили в России за год.

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