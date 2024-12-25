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«Не есть майонез литрами»: врач о том, как выжить в Новый год

Врач Сережина: посоветовала перебивать аппетит перед новогодними застольями
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Pexels

Новогоднее застолье — серьезное испытание для печени и желудочно-кишечного тракта. Нагрузку на организм оказывают алкоголь и тяжелые жирные блюда. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Спиртное она советует употреблять в умеренных количествах, не смешивая разные напитки.

«Что касается еды, здесь тоже есть свои нюансы. Чтобы не переесть за праздничным столом и не повысить нагрузку на печень, лучше за полчаса-час до застолья перекусить чем-то легким — например, овощами, нежирным белком или небольшим количеством кисломолочного продукта с низким содержанием жира. Это уменьшит чувство голода и не даст вам съесть лишнего», — отметила Сережина.

Во время застолья специалист рекомендует не употреблять блюда с большим количеством майонеза, а жареное мясо заменить на запеченное или тушеное.

До этого Сережина говорила, что картофель в традиционном новогоднем салате оливье можно заменить на отварной батат или сырой авокадо. Данные продукты, по ее словам, содержат больше клетчатки и витаминов.

Вместо докторской колбасы врач посоветовала использовать отварную курицу или индейку. Майонез можно заменить на греческий йогурт, добавив дижонской горчицы.

Ранее врач развеяла главные мифы о борьбе с похмельем.

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