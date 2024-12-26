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В Индии агрессивные макаки захватили деревню

Daily Excelsior: в Индии макаки захватили деревню Джагану и нападают на людей
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Shyamalamuralinath/Shutterstock/FOTODOM

В Индии на союзной территории Джамму и Кашмир макаки захватили деревню и нападают на местных жителей. Об этом сообщает Daily Excelsior.

Агрессивные приматы начали нападать на жителей населенного пункта Джагану, где за последние годы популяция макак значительно увеличилась, но власти не принимали никаких мер для ее контроля.

Теперь жители жалуются, что каждый раз, когда кто-то выходит на улицу, есть риск нападения животных. Также люди опасаются за свой урожай, ведь макаки атакуют и его.

Жители Джагану требуют от властей решить проблему.

В конце ноября британские заключенные пожаловались на нашествие крыс и ядовитых пауков. Так, в тюрьме Буллингдон в Оксфордшире заключенных кусали ядовитые пауки-вдовы, а в тюрьме Холлсли-Бэй в Саффолке заключенного укусила крыса, когда он сортировал мусор.

Независимые инспекторы в своем отчете перечислили факты вторжения тараканов, кусающихся мух и рассказали о камерах, выведенных из эксплуатации из-за клопов. Также британские тюрьмы часто страдают от наводнений и протечек, добавили наблюдатели.

Ранее на британского пенсионера подали в суд из-за того, что он кормит птиц хлебом.

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