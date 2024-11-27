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Британские заключенные пожаловались на нашествие крыс и ядовитых пауков

Independent: британские заключенные страдают от крыс и пауков

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Depositphotos

В тюрьмах Великобритании фиксируются факты нашествия крыс и пауков. Об этом пишет газета The Independent со ссылкой на анализ от независимых наблюдателей.

«В тюрьме Буллингдон в Оксфордшире заключенных кусали ядовитые пауки-вдовы, а в тюрьме Холлсли-Бэй в Саффолке заключенного укусила крыса, когда он сортировал мусор. В тюрьме Пентонвиль нашествие крыс было настолько сильным, что кухню пришлось временно закрыть в апреле 2024 года на три месяца. Заключенным пришлось питаться сэндвичами, а однажды вечером — замороженными армейскими пайками», — пишет издание.

Кроме того, независимые инспекторы в своем отчете перечислили факты вторжения тараканов, кусающихся мух и рассказали о камерах, выведенных из эксплуатации из-за клопов.

Также британские тюрьмы часто страдают от наводнений и протечек, добавили наблюдатели.

В начале ноября газета The Times писала, что тысячи досрочно освобожденных заключенных в Великобритании снова вернулись в тюрьмы из-за правонарушений, совершенных ими после выхода на свободу. С апреля по июнь количество преступников, возвращенных в места лишения свободы, выросло на 44%.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки мест британских заключенных могут перевести в тюрьмы Эстонии.

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