Экс-замгубернатора Кузбасса будут судить за мошенничество

Бывшего замгубернатора Кузбасса Эдуарда Балабана обвинили в мошенничестве на 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области, передает РИА Новости.

По данным следствия, фигурант дела в феврале 2022 года пообещал знакомому прекращение уголовного разбирательства в его отношении за денежное вознаграждение в размере 7 млн рублей. Арестованный якобы планировал передать эту сумму полицейскому для прекращения уголовного дела. По данным СК, Балабан заведомо знал, что не сможет помочь обратившемуся. После получения общей суммы он распорядился ей по своему усмотрению.

Экс-замгубернатора обвинили по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Во время предварительного расследования фигурант дела находился под домашним арестом. Он признал вину в содеянном и сотрудничал со следствием. В его отношении была собрана достаточная доказательная база, дело передали в суд для рассмотрения.

16 октября Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, который был задержан с поличным при получении взятки от бизнесмена.

Ранее в Москве осудили бывшего следователя, получившего рекордную за всю историю страны взятку.