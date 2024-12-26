В Подмосковье загорелся торговый центр «Кузьмич»

МЧС: в Подмосковье произошел пожар в торговом центре «Кузьмич»

В подмосковном поселке Михайловская произошел пожар в торговом центре «Кузьмич». Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Сейчас пожарные локализовали пламя на площади в 900 квадратных метров. В тушении пожара принимают участие 29 специалистов и 10 единиц техники.

26 декабря в Южно-Сахалинске загорелся склад, расположенный на проспекте Мира. Огонь охватил 500 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 25 человек и семь единиц специальной техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

25 декабря около шести часов вечера в Узловском районе Тульской области произошел пожар на российском заводе китайского автопроизводителя Haval. В одном из цехов загорелись картонные коробки. С предприятия эвакуировали 510 человек. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар.

Ранее в Чечне загорелся склад со строительными материалами.