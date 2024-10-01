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В Москве арестовали шесть человек по делу о незаконном оформлении гражданства украинцам

В Москве арестована преступная группа, оформившая гражданство РФ 16 украинцам

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

В Москве арестовали преступную группу из шести человек, которая, как утверждается, незаконно оформила документы 16 украинцам для получения гражданства РФ. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

В числе фигурантов дела граждане РФ, Украины и Молдавии, а также бывший работник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу. По данным следствия, они действовали с 2021 по 2023 год в составе преступной группы.

Как сообщил СК, за вознаграждение они внесли ложные сведения в документы 16 украинцев, желавших получить российское гражданство. Отмечается, что злоумышленники вписали им регистрацию на территории Донецкой народной республики в то время, когда она еще не входила в состав России. Это позволило гражданам Украины получить российские паспорта в упрощенном порядке.

Ранее стало известно, во сколько обойдется бронь от мобилизации украинцам.

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