В Великобритании пассажир застрял рукой в дверях поезда и пробежал за ним несколько метров

В лондонском метро неизвестному пассажиру пришлось пробежать несколько метров за поездом, двери которого прищемили его руку. Об этом сообщает The Guardian.
В публикации отмечается, что у пассажира не получилось запрыгнуть в вагон в последний момент. Двери вагона зажали его руку, и поезд тронулся.
Пострадавший побежал за поездом, чтобы не лишиться руки. Совместными усилиями пассажирам поезда удалось связаться с машинистом, который и остановил состав, проехавший 17 метров.
В ноябре в Москве на станции метро «Новокосино» 18-летний парень спустился на пути и пробежался по тоннелю.
Нарушителя задержали на месте сотрудники полиции. На него составили административный протокол и передали материалы в суд. Теперь молодому человеку может грозить арест сроком на 15 суток.
До этого в Москве полицейские задержали мужчину, который проник в тоннель метро, чтобы набрать там воды. 41-летний уроженец Салехарда несанкционированно проник в тоннель через служебную зону. Действия пассажира заметили сотрудники метро.
Ранее в Петербурге пассажир оказался на рельсах метро.