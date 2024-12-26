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В Великобритании пассажир застрял рукой в дверях поезда и пробежал за ним несколько метров

В Лондоне пассажир пробежал несколько метров с рукой, зажатой в дверях поезда
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Hannah Mckay/Reuters

В лондонском метро неизвестному пассажиру пришлось пробежать несколько метров за поездом, двери которого прищемили его руку. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что у пассажира не получилось запрыгнуть в вагон в последний момент. Двери вагона зажали его руку, и поезд тронулся.

Пострадавший побежал за поездом, чтобы не лишиться руки. Совместными усилиями пассажирам поезда удалось связаться с машинистом, который и остановил состав, проехавший 17 метров.

В ноябре в Москве на станции метро «Новокосино» 18-летний парень спустился на пути и пробежался по тоннелю.

Нарушителя задержали на месте сотрудники полиции. На него составили административный протокол и передали материалы в суд. Теперь молодому человеку может грозить арест сроком на 15 суток.

До этого в Москве полицейские задержали мужчину, который проник в тоннель метро, чтобы набрать там воды. 41-летний уроженец Салехарда несанкционированно проник в тоннель через служебную зону. Действия пассажира заметили сотрудники метро.

Ранее в Петербурге пассажир оказался на рельсах метро.

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