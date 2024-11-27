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В московском метро молодой человек устроил пробежку по тоннелю

В Москве задержали юношу, который пробежался по тоннелю метро

В Москве на станции метро «Новокосино» 18-летний парень спустился на пути и пробежался по тоннелю. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Прогулка» по подземке попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек спустился на рельсы, недолго пробежался, а затем самостоятельно поднялся на платформу.

Нарушителя задержали на месте сотрудники полиции. На него составили административный протокол и передали материалы в суд. Теперь молодому человеку может грозить арест сроком на 15 суток.

За два дня до этого в Москве полицейские задержали мужчину, который проник в тоннель метро, чтобы набрать там воды. 41-летний уроженец Салехарда несанкционированно проник в тоннель через служебную зону. Действия пассажира заметили сотрудники метро.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Мужчина пояснил стражам порядка, что хотел набрать воды. Прочие детали и обстоятельства не уточняются, почему он решил добыть воду в метро также неизвестно.

Ранее в Петербурге пассажир оказался на рельсах метро.

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