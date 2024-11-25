Россиянин проник в тоннель московского метро, чтобы набрать там воды

В Москве полицейские задержали мужчину, который проник в тоннель метро, чтобы набрать там воды. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел на станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии. 41-летний уроженец Салехарда несанкционированно проник в тоннель через служебную зону. Действия пассажира заметили сотрудники метро.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Мужчина пояснил стражам порядка, что хотел набрать воды. Прочие детали и обстоятельства не уточняются, почему он решил добыть воду в метро также неизвестно.

В отношении россиянина составили административный протокол по статье о нарушении пропускного пункта режимного объекта. Материалы в настоящее время переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге пассажир оказался на рельсах метро.