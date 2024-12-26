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На Сахалине из-за метели приостановили движение автобусов

Движение автобусов на Сахалине остановили из-за метели
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Сергей Красноухов/РИА Новости

Движение автобусов из Южно-Сахалинска остановили из-за метели. Об этом сообщило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства в Telegram-канале.

Движение пассажирского транспорта прекращено по автодороге между селом Взморье и городом Макаров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха 128-256 км введены ограничения для движения рейсовых автобусов: Южно-Сахалинск — Поронайск; Южно-Сахалинск — Александровск-Сахалинский; Макаров — Поронайск; Южно-Сахалинск — Смирных; Южно-Сахалинск — Вахрушев; Южно-Сахалинск — Макаров.

В Минтрансе отметили, что при этом железнодорожный транспорт на Сахалине курсирует по графику. На время действия ограничений пассажиры могут воспользоваться пригородными поездами и поездами дальнего следования.

Накануне сообщалось, что паромная переправа Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалин) не будет работать из-за циклона.

Ранее таксистам предложили запретить повышать цены в непогоду.

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