Таксистам в России хотят запретить повышать цены в непогоду

Депутат Государственной думы России Дмитрий Гусев предложил ограничить таксистам возможность завышать стоимость своих услуг. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что сегодня стоимость такси может вырасти на 20% из-за «непредвиденных обстоятельств».

Парламентарий предлагает внести поправки в законопроект «О платформенной экономике в РФ». Гусев утверждает, что нововведение позволит защитить потребителя.

Депутат подчеркнул, что в случае введения ограничений для такси, цены будут оставаться стабильными даже в неблагоприятных условиях и не будут «расти как на дрожжах» в канун праздников.

16 декабря профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев заявил, что с россиян предложили брать дополнительный налог за поездки в такси и курьерскую доставку из магазинов.

Профессор считает, что россияне позитивно воспримут эту идею при «должной разъяснительной работе» в СМИ и на местном уровне.

Ранее были названы пять способов сэкономить на такси в Новый год.