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Такси въехало в толпу пешеходов в Нью-Йорке на Рождество

В Нью-Йорке на Рождество такси въехало в толпу пешеходов, трое госпитализированы
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Anadolu/Contributor/Getty Images

Такси въехало в толпу пешеходов на Геральд-сквер в Нью-Йорке на Рождество, пострадали шесть человек. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«По меньшей мере шесть человек получили ранения после того, как такси сбило пешеходов на площади Геральд-сквер возле знаменитого магазина Macy's», — говорится в сообщении.

По данным New York Post, у водителя мог случиться сердечный приступ. Среди пострадавших, трое из которых были госпитализированы, есть девятилетний ребенок.

Полицейские все еще осматривают место аварии, но, судя по всему, это был несчастный случай, отметил NYP.

Накануне газета The Daily Mail сообщала, что в Лондоне неизвестный мужчина на автомобиле въехал в толпу людей у ночного клуба. Пострадавшие, один из которых получил тяжелые ранения, госпитализированы. Полиция арестовала 31-летнего мужчину и начала расследование.

В полиции Лондона заявили, что этот случай не имеет отношения к терроризму.

Ранее в Германии задержали мужчину, угрожавшего напасть на посетителей ярмарки.

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