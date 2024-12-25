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В Лондоне на Рождество автомобиль въехал в толпу людей

Daily Mail: мужчина на автомобиле въехал в толпу в Лондоне на Рождество
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Depositphotos

В Лондоне 24 декабря, когда члены Англиканской церкви празднуют Рождество, неизвестный мужчина на автомобиле въехал в толпу людей у ночного клуба. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

По данным издания, машина двигалась по встречной полосе, а затем вылетела на тротуар и сбила четырех человек. Пострадавшие, один из которых получил тяжелые ранения, госпитализированы. Полиция арестовала 31-летнего мужчину и начала расследование.

Предполагается, что подозреваемый проскочил на тротуар после того, как с кем-то поссорился.

Правоохранители заявили, что произошедшее не имеет отношения к терроризму.

Католики, англикане, протестанты и ряд православных церквей празднуют Рождество Иисуса Христа в ночь на 25 декабря.

До этого сообщалось, что в отреставрированном после пожара соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) прошла первая за пять лет ночная служба по случаю Рождества.

Ранее во Франции осудили использование ядовитых материалов при реставрации Нотр-Дама.

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