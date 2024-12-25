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Во взятке стройматериалами обвинили высокопоставленного гаишника в Красноярске

В Красноярске командира полка ДПС обвинили в получении взятки стройматериалами
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Depositphotos

В Красноярске по подозрению в получении взятки в виде строительных материалов задержан командир полка ДПС. По версии следствия, за взятку он разрешил своему знакомому ездить на тонированной машине. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«За взятку командир полка давал указания подчиненным сотрудникам полиции об освобождении мужчины от административной ответственности, невнесении в базу данных ГИБДД сведений о составлении в отношении мужчины требований об удалении со стекол его транспортных средств тонировки», — отмечается в сообщении СК.

По версии следствия, высокопоставленный полицейский с марта по август 2024 года получил от своего знакомого стройматериалы на сумму около 60 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере.

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