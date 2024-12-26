Во Франции машинист скоростного поезда на полном ходу выбросился из кабины

Движение скоростных поездов TGV между Парижем и Лионом было полностью остановлено после того, как машинист на полном ходу выбросился из кабины. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

По имеющимся данным, машинист покончил с собой. В поезде находилось около 400 пассажиров. Автоматическая система экстренного торможения остановила состав на перегоне близ коммуны Муазне к юго-востоку от Парижа. Министр транспорта Франции Филипп Табаро подчеркнул, что благодаря этому удалось избежать крупной железнодорожной катастрофы.

На время поисков тела машиниста движение TGV между Парижем и Лионом было остановлено в обоих направлениях. Это привело к двухчасовым опозданиям 10 скоростных поездов, в которых находились несколько тысяч пассажиров.

В настоящее время власти проводят расследование инцидента.

22 декабря на перегоне между железнодорожными станциями Бушулей и Жирекен в Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда, в результате чего с рельсов сошли 42 вагона.

Ранее в Московской области поезд протаранил экскаватор.