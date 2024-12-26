На Украине проверят людей, получивших инвалидность за последние годы

Власти Украины намерены до 2027 года проверить людей, которые за последние три года получили в стране инвалидность. Об этом сообщил депутат Верховной рады Руслан Горбенко, пишет украинское издание «Новости Live».

«Где-то на протяжении двух лет будет поставлена задача проверить тех людей, которые получили на протяжении последних трех лет инвалидность. Если взять процент, то приблизительно 40 тыс. [человек] незаконно получили инвалидность, если взять исключительно мужчин — это 30%», — сказал он.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) после скандала с поддельными инвалидностями должностных лиц.

В октябре на Украине произошел скандал из-за массовой выдачи фальшивых справок об инвалидности. Такие диагнозы защищают их обладателей от фронта и дают льготы. Многочисленные нарушители в этой области были найдены среди украинских прокуроров, которые начали покупать фиктивные справки еще до военных действий.

Из-за всплывших подробностей генпрокурор страны подал в отставку, а Зеленский распорядился закрыть все медкомиссии и начать широкие проверки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Украине планируют привлечь женщин и инвалидов к противоминной деятельности.