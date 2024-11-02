На Украине планируют привлечь женщин и инвалидов к противоминной деятельности

Власти на Украине начнут привлекать граждан с инвалидностью, а также женщин и ветеранов боевых действий к разминированию территорий. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны страны.

«Одной из основных целей противоминной деятельности в системе Минобороны Украины является равный доступ к работе в этой сфере, в частности увеличение [количества] привлеченных к процессу женщин, ветеранов <...> и лиц с инвалидностью», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что реализацией программы по трудоустройству граждан в сфере разминирования территорий на Украине занимается ООН.

Также, по информации ведомства, к текущему моменту международная организация The HALO Trust приняла на работу четверых граждан, пострадавших от взрывоопасных предметов. В их задачи входит анализ спутниковых снимков и информации, собранной с помощью дронов, для выявления нуждающихся в разминировании территорий.

26 октября Швеция анонсировала выделение нового пакета гуманитарной помощи Украине, размер которого составил 110 млн крон ($10,36 млн). Ожидается, что 30 млн крон ($2,82 млн) от этой суммы будут потрачены на проведение работ по разминированию территорий страны.

Ранее японская компания Prodrone захотела отправить на Украину беспилотники для разминирования территорий.