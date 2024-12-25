Ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал миллион просмотров в Telegram

Видеоролик про Деда Мороза на Украине, опубликованный в Telegram-канале «RT на русском», набрал миллион просмотров. Видео было опубликовано 24 декабря.

Постом поделились более 8,6 тысячи раз.

24 декабря военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Россия может атаковать Украину ракетами «Орешник» на Новый год в качестве «удара возмездия».

В июле 2023 года празднование Рождества на Украине официально перенесли на 25 декабря. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, о чем свидетельствуют данные с сайта Верховной рады.

До этого жители страны отмечали главный христианский праздник 7 января, как это делают в России. Однако ранее глава государства внес на рассмотрение парламента законопроект, предложив отказаться от данной традиции и перейти на новоюлианский календарь.

Также депутаты Рады приняли законопроект об изменении даты проведения торжеств в честь Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

Ранее Зеленский зажег подаренные президентом Аргентины свечи.