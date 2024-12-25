Стала известна дата рассмотрения дела о разводе основательницы Wildberries

Савеловский районный суд Москвы назначил дату рассмотрения дела о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким с Владиславом Бакальчуком. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд назначил дело к слушанию по существу на 13 января», — говорится в сообщении.

В рамках дела будут рассматриваться вопросы, связанные с разводом и разделом собственности, включая компанию Wildberries. При этом Бакальчук хочет сохранить брак и подал ходатайство о примирении.

В октябре Татьяна Ким заявила, что много лет терпела абьюзивное отношение со стороны Бакальчука. Она также заявила, что тот пытался «увезти ее куда-то» и «переписать бизнес». Она отметила, что после подачи заявления о разводе и смены фамилии ей кажется, будто она «сбросила с себя оковы». По ее словам, все семеро общих детей остаются на ее стороне, а не на стороне отца.

Во встречном исковом заявлении Бакальчук просил определить место жительства несовершеннолетних детей, произвести раздел совместно нажитого имущества 50 на 50, а также произвести раздел Wildberries и иных компаний, в том числе тех, в которых доли принадлежат ему.

Сооснователь маркетплейса заявил, что Ким просит определить ее долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а его — как 1/7.

Ранее сообщалось, что мужу основательницы Wildberries Бакальчуку отказали в передаче активов.