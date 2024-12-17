В Петербурге не будут запускать фейерверк в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге не будут запускать фейерверк в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Мойка78».

Как отметил глава городского комитета по культуре Федор Болтин, в этом году горожане не поднимали вопрос относительно запуска новогоднего салюта.

Он уточнил, что фейерверки традиционно устраиваются в дни, когда отмечаются военные победы и юбилеи. Например, на 350-летие со дня рождения Петра I или в День города.

В конце ноября в Госдуме призвали глав российских регионов отказаться от новогодних фейерверков, объяснив это тем, что такой досуг неуместен в условиях проведения СВО. В прошлом году в 37 субъектах РФ были введены ограничения на салюты: в 26 из них не было городских фейерверков, а в 11 вводился запрет на использование пиротехники.

Ранее в России призвали запретить запуск фейерверков во дворах.