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В Петербурге не будут запускать фейерверк в новогоднюю ночь

Власти Петербурга отказались запускать салют в новогоднюю ночь

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Санкт-Петербурге не будут запускать фейерверк в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Мойка78».

Как отметил глава городского комитета по культуре Федор Болтин, в этом году горожане не поднимали вопрос относительно запуска новогоднего салюта.

Он уточнил, что фейерверки традиционно устраиваются в дни, когда отмечаются военные победы и юбилеи. Например, на 350-летие со дня рождения Петра I или в День города.

В конце ноября в Госдуме призвали глав российских регионов отказаться от новогодних фейерверков, объяснив это тем, что такой досуг неуместен в условиях проведения СВО. В прошлом году в 37 субъектах РФ были введены ограничения на салюты: в 26 из них не было городских фейерверков, а в 11 вводился запрет на использование пиротехники.

Ранее в России призвали запретить запуск фейерверков во дворах.

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