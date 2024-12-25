В Тверской области запретят запускать фейерверки до 20 апреля

Запрет на пуск фейерверков введут в Тверской области с 27 декабря по 20 апреля

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в регионе решено ввести запрет на запуск фейерверков, салютов и других пиротехнических изделий с 27 декабря по 20 апреля. Его слова приводит РИА Новости.

«С учетом текущей обстановки и имеющихся рисков принято решение ввести на всей территории Тверской области запрет с 27 декабря по 20 апреля на запуск фейерверков, салютов и других пиротехнических изделий», — говорится в сообщении.

Также он призвал обеспечить безопасность в период новогодних праздников.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге не будут запускать фейерверк в новогоднюю ночь. Как отметил глава городского комитета по культуре Федор Болтин, в этом году горожане не поднимали вопрос относительно запуска новогоднего салюта.

В конце ноября в Госдуме призвали глав российских регионов отказаться от новогодних фейерверков, объяснив это тем, что такой досуг неуместен в условиях проведения СВО. В прошлом году в 37 субъектах РФ были введены ограничения на салюты: в 26 из них не было городских фейерверков, а в 11 вводился запрет на использование пиротехники.

Ранее в России призвали запретить запуск фейерверков во дворах.