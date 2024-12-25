Взрыв в ТЦ во Владикавказе попал на камеры видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения засняли момент взрыва в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе. Кадры опубликовал Telegram-канал Region15.ru.

На записи виден взрыв внутри помещения.

Утром 25 декабря в ТЦ «Алания Молл» произошел взрыв, после чего в здании начался пожар. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, охватив крышу и третий этаж комплекса. Как заявили в управлении Следственного комитета РФ по республике Северная Осетия — Алания, предварительной причиной возгорания в торговом центре стал взрыв газовоздушной смеси. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отмечал, что возгорание произошло в торговом центре «Алания Молл» до его открытия, взрыв раздался внутри здания.

Также сообщалось, что, по данным министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе был вызван падением обломков сбитого БПЛА.

Ранее в МЧС рассказали, что происходило в ТЦ «Алания Молл» во время взрыва.