Меняйло назвал причину взрыва в ТЦ «Алания Молл»

По данным Министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе был вызван падением обломков сбитого БПЛА. Об этом заявил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

«Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне», — объяснил он.

Взрывотехники ищут обломки беспилотника. Работы всех служб на месте ЧП продолжаются.

До этого сотрудники экстренных служб смогли локализовать пожар в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл».

Утром 25 декабря в ТЦ «Алания Молл» произошел взрыв, после чего в здании начался пожар. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, охватив крышу и третий этаж комплекса.

Как заявили в управлении Следственного комитета РФ по республике Северная Осетия — Алания, предварительной причиной возгорания в торговом центре стал хлопок газовоздушной смеси. Сейчас к месту происшествия направляются следователи и криминалисты. Они приступят к осмотру здания после того, как свою работу завершат сотрудники экстренных служб.

Ранее в МЧС рассказали, что происходило в ТЦ «Алания Молл» во время взрыва.