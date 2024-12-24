Сотрудника режимного предприятия заподозрили в работе на разведку Украины

Силовики задержали работника режимного предприятия по подозрению в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

«Установлено, что задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, мужчина передавал в Киев данные о подразделениях российской армии, которые можно использовать против безопасности РФ.

Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

До этого сообщалось, что в Донецке местного жителя лишили гражданства РФ за попытку связаться с представителями Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным силовиков, Игнатенко А.И. хотел связаться с СБУ, чтобы тайно помогать с выполнением задач, которые могли причинить ущерб безопасности России. Благодаря работе ФСБ мужчине не удалось довести свое намерение до конца.

Ранее стало известно, что пойманному в ЛНР агенту СБУ вынесли приговор.