В Ленобласти трехлетнего ребенка отбросило на два метра из-за удара током

В Ленинградской области мальчик получил удар током, потрогав оголенный провод елочной гирлянды, сообщает Telegram-канал «Скорая помощь Ленобласти».

Инцидент произошел во Всеволожском районе. Мальчика, дотронувшегося до гирлянды, ударило током и отбросило на два метра от новогодней елки. Родители стали очевидцами происшествия и тут же вызвали скорую помощь.

Когда бригада приехала, ребенок жаловался лишь на боль в пальце. Медики выяснили, что ток прошел через пациента так называемой петлей, после чего на больших пальцах обеих рук остались следы от входа и выхода тока.

Хотя мальчик чувствовал себя хорошо, фельдшеры скорой помощи все же забрали его в больницу для дальнейшего обследования.

Ранее в Бурятии семья с ребенком отравилась угарным газом из-за искусственной елки.