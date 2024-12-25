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В Актау прибыл спецборт МЧС России

В Актау прибыл спецборт МЧС России за пострадавшими в катастрофе россиянами
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Спецборт Ил-76 МЧС России приземлился в Актау в Казахстане, где ранее потерпел крушение самолет «Азербайджанских авиалиний».

На борту находятся врачи отряда «Центроспас», психологи центра экстренной психологической помощи, группа специалистов Минздрава России.

До этого сообщалось, что спецборт МЧС России Ил-76 доставит из Казахстана в Москву россиян, пострадавших при крушении авиалайнера.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед аварией экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Девять граждан РФ увезли в больницы после крушения самолета в Актау.

Ранее выживший при крушении самолета в Казахстане россиянин рассказал о произошедшем.

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Крушение самолета в Казахстане
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