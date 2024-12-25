В Казахстане сообщили о госпитализации россиян после авиакатастрофы в Актау

МЧС Казахстана: девять россиян госпитализированы после авиакатастрофы в Актау

Девять граждан РФ увезли в больницы после крушения самолета в Актау. Об этом сообщило МЧС Казахстана.

«В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая трех детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, девять граждан России, два гражданина Кыргызстана, а гражданство трех человек уточняется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия находятся замглавы правительства Казахстана Канат Бозумбаев, глава МЧС Чингис Аринов, министр транспорта Марат Карабаев и другие госслужащие. Кроме того, в Актау прибыл руководитель МЧС Азербайджана Камаладдин Фаттах оглы Гейдаров.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау утром 25 декабря. По данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая пятерых членов экипажа.

Среди пассажиров — 16 россиян, три гражданина Киргизии, 42 гражданина Азербайджана, шесть граждан Казахстана. В настоящее время устанавливается гражданство еще одного пассажира.

Предварительная причина авиакатастрофы — столкновение с птицами.

Ранее выживший при крушении самолета в Казахстане россиянин рассказал о произошедшем.