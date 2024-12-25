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В Северной Осетии окажут помощь пострадавшим в ТЦ «Алания Молл»

Меняйло: всем пострадавшим в ТЦ «Алания Молл» окажут помощь
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Телеграм-канал «Осетия - [æ]»

Всем пострадавшим в результате взрыва и пожара в торговом центре «Алания Молл» будет оказана финансовая помощь. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram.

Он также поблагодарил жителей региона за помощь в трудную минуту, приведя информацию о сборе средств для пострадавших. Однако стоит оставаться бдительными, не отдавать свои деньги мошенникам.

«Мы же со своей стороны сделаем все возможное, чтобы пострадавшие не остались один на один со своими проблемами», — подытожил Меняйло.

Утром 25 декабря в ТЦ «Алания Молл» произошел взрыв, после чего в здании начался пожар. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, охватив крышу и третий этаж комплекса.

Позже глава региона сообщил, что взрыв и пожар в торговом центре произошли из-за падения сбитого украинского беспилотника. Известно, что несколько человек получили ранения и травмы, а одного из них не удалось спасти.

Ранее в МЧС рассказали, что происходило в ТЦ «Алания Молл» во время взрыва.

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