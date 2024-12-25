Новосибирца приговорили к 9 годам за сотрудничество с «Легионом «Свобода России»

Суд приговорил новосибирца Горбунова к 9 годам за подготовку к теракту

2-й Восточный Окружной военный суд приговорил к 9 годам лишения свободы жителя Новосибирска Никиту Горбунова за подготовку теракта и сотрудничество с «Легионом «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что четыре года мужчина проведет в тюрьме, а оставшиеся пять — в колонии строгого режима.

Суд установил, что Горбунов собирался устроить теракт, а затем уехать на Украину. В его квартире нашли кислородные баллоны, пули и стальные шарики. Для бегства подсудимый подготовил $3,2 тысячи. Кроме того, он собирался продавать выращиваемые им наркотики с целью дополнительного заработка.

25 декабря в ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудники службы предотвратили в Московской области террористический акт в отношении руководителя одного из предприятий, выпускающего продукцию для Министерства обороны страны.

По подозрению в подготовке преступления задержали семерых граждан России, в том числе трех несовершеннолетних. Согласно информации ФСБ, задержанные выполняли задания спецслужб Украины, общение проводилось через мессенджеры.

Ранее сообщалось, что бойца украинского нацбатальона заочно приговорили к 15 годам за подготовку теракта в Москве.