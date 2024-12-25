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Глава Кубани заявил о задаче сохранить курортную зону, очистив побережье

Губернатор Кондратьев: берег Черного моря нужно очистить как можно быстрее
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Перед властями стоит задача сохранить курортную зону Краснодарского края, поэтому побережье Черного моря должно быть как можно скорее очищено от мазута, написал в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Перед нами стоит задача сохранить курорт, поэтому максимально нужно сделать все, чтобы как можно быстрее вычистить побережье», — заявил глава края.

Кондратьев также поручил главе штаба по ликвидации ЧС на Черноморском побережье Игорю Галасю посетить Анапу, чтобы координировать действия спасателей.

Он отметил, что прогнозы специалистов не оправдались и власти регистрируют повторные выбросы мазута на берег.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря.

25 декабря губернатор Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

Ранее эколог назвал основные этапы ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.

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