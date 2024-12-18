Женщина лишилась глаза из-за клея для ресниц

В США 26-летняя Кейтлин Хамфри из штата Миссури осталась без глаза, воспользовавшись некачественным клеем для ресниц. Об этом сообщает The Sun.

По словам потерпевшей, все началось с того, что в июле 2023 года в уголок левого глаза попала капля клея для ресниц. Она почувствовала сильное жжение и, следуя инструкции, промыла глаз большим количеством воды. Хамфри не стала паниковать, так как пользовалась этим косметическим продуктом впервые. Когда покраснение не прошло само собой, Хамфри записалась к врачу. Тот сказал, что у нее аллергия на клей и прописал капли.

Прописанное средство не помогло, так что женщина обратилась к врачам еще раз. Как утверждает Хамфри, несмотря на ее многочисленные визиты в больницу, симптомы время от времени возвращались, а медики не делали ничего, чтобы существенно исправить ситуацию.

В марте 2024 года пациентка почувствовала в глазу сильное давление, зрение затуманилось. На этот раз она записалась к офтальмологу. На приеме доктор заверил ее, что причин для беспокойства нет. В итоге женщина проходила так еще пару месяцев, пока окончательно не ослепла.

В августе 2024 года женщина проснулась и поняла, что не видит левым глазом. Новый окулист отметил, что роговица «почти расплавилась» из-за постоянной инфекции. Медики попытались спасти пациентке зрение, пересадив роговицу, но она не прижилась. Тогда Хамфри пришлось принять решение об удалении глазного яблока.

После этого жительница Миссури перенесла операцию по имплантации глаза. Ей предстоит еще одно вмешательство, после которого искусственность глаза должна стать менее заметной.

Ранее в Подмосковье врачи спасли зрение мужчине, которому диск от болгарки попал в глаз.