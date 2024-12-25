Памфилова предупредила коллег об опасных украинских петардах

Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК предупредила членов участковых комиссий об опасности использования петард, часть из которых, по ее словам, поставляют в Россию украинские спецслужбы.

«Силами спецслужб Украины через различные источники — по воздуху, наземным и иным путем — осуществляется доставка по всей территории России, коллеги, петард <…>, имеющих взрывоопасное вещество и детонирующее вещество мгновенного действия», — рассказала глава ЦИК.

Памфилова попросила членов УИК не приобретать и не использовать петарды, объявить им «бойкот», а также предупредить о потенциальной их опасности родственников.

24 декабря сообщалось, что депутаты Госдумы планируют выступить с инициативой об исключении из онлайн-продажи пиротехники. По их мнению, петарды и салюты могут использоваться при разного рода диверсиях и провокациях. Кроме того, в нынешнее время кощунственно устраивать какие-либо шумные торжества, убеждены парламентарии.

Ранее в Петербурге задержали двух подростков, которые кинули петарду в отдел полиции.