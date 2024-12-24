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В Петербурге задержали двух подростков, которые кинули петарду в отдел полиции

Несовершеннолетних задержали после взрыва петарды у отдела полиции в Петербурге
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Global Look Press

В Петербурге задержали подростков, взорвавших петарду возле отдела полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент попал на видео, которое затем было опубликовано в одном из Telegram-каналов. Его посмотрели сотрудники правоохранительных органов и задержали подозреваемых — 16-летнего жителя Колпино и его 17-летнего знакомого.

По версии следствия, один из них осуществил залп из пиротехнического средства, целясь в здание отдела полиции в Невском районе, а его старший товарищ записал происходящее на камеру, сопровождая это комментариями. В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело, им грозят реальные сроки за хулиганство.

Сегодня в подмосковном ТЦ взорвали фейерверк. Из комплекса эвакуировали посетителей. По данным очевидцев, пожилая женщина запустила салют внутри торгового центра. Предварительно, пенсионерка действовала по указаниям мошенников.

Ранее подростки подожгли дверь в чужую квартиру в Петербурге и записали это на видео.

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