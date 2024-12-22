В Государственной думе призвали россиянок рожать до 35 лет

По мнению депутата Госдумы Татьяны Буцкой, российским женщинам необходимо рожать детей до 35 лет. Об этом она заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Свою позицию Буцкая обосновала полученными в медицинском институте знаниями, согласно которым после 35 лет риск генетических мутаций возрастает «в геометрической прогрессии».

«Можно все прекрасно встроить до 35», — сказала парламентарий.

Она добавила, что медицина сделала огромные шаги вперед, но прибегать к этому нет необходимости.

В ноябре депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков осудил аборты и заявил, что женщинам надо рожать, «пока рожалка работает».

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для решения демографического кризиса в России необходимо учитывать два основных фактора: жилищный вопрос и национальную культуру. По его словам, в огромных многоэтажках с сотнями тесных квартир многодетные семьи не создаются, поэтому нужно строить малоэтажное, комфортное и просторное жилье.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на бездетность.