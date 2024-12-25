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Врач назвал простые способы защититься от вирусов зимой

Врач Лищук: избегание людных мест поможет защититься от вирусов зимой
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Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Врач-эпидемиолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Николай Лищук напомнил о простых правилах, соблюдая которые, можно значительно снизить риск заболеть ОРВИ или гриппом в зимний период. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

В первую очередь, по словам специалиста, необходимо регулярно мыть руки и использовать дезинфицирующие средства. Кроме того, он советует по возможности избегать людных мест, поскольку там риск заразиться кратно возрастает.

Также необходимо укреплять иммунитет, употребляя свежие фрукты и овощи, и заниматься физической активностью, добавил врач.

«Обратите внимание на симптомы гриппа: высокая температура тела, кашель, боль в горле и головная боль. При первых проявлениях болезни лучше обратиться к врачу и не заниматься самолечением», — подчеркнул Лищук.

Врачи считают, что стресс, вызванный в том числе предновогодней суетой, повышает вероятность заражения вирусом — это связано с тем, что на его фоне повышается кортизол. Стрессовое состояние приводит к хроническому воспалению, что ухудшает работу иммунных клеток-борцов с инфекциями.

Ранее россиянам назвали простые правила, как не подхватить ОРВИ на елках и корпоративах.

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