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Врач рассказала, как не заболеть простудой

Врач Душьянтен: для снижения риска простуды важно бороться с хроническим стрессом

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Хронический стресс повышает вероятность заражения вирусом. Защититься от этого помогут достаточный сон, физическая активность, здоровое питание и практики осознанности. Об этом The Conversation рассказала врач Сатхана Душьянтен.

В 1990-х годах ученые в США провели эксперимент: здоровым добровольцам в нос поместили вирусные частицы. Затем их поселили в отель для изоляции. Одним из важнейших факторов, предсказывающих вероятность заражения, был длительный психологический стресс. В 2022 году исследование Гарвардского университета также показало, что хронический стресс повышает риск долгого ковида почти на 50%.

Влияние стресса на иммунитет во многом связано с повышением уровня гормона кортизола. Он приводит к хроническому воспалению, что ухудшает работу иммунных клеток-борцов с инфекциями.

Чтобы смягчить стресс и уменьшить риск простуды рекомендуется достаточный сон. Он снижает уровень кортизола, а также во время сна иммунная система высвобождает молекулы, которые помогают бороться с инфекциями и воспалением.

Регулярная физическая активность помогает циркулировать лимфе, которая играет ключевую роль в транспорте иммунных клеток. Также физическая нагрузка снижает уровень гормонов стресса. Пища должна содержать достаточно питательных веществ, особенно витаминов группы B, магния, железа и цинка.

Медитация и практики осознанности повышают уровни «гормонов удовольствия», улучшают настроение и могут смягчить воспаление. Дыхательные упражнения против тревоги стимулируют парасимпатическую нервную систему, которая помогает «сбрасывать» стресс, снижая уровень кортизола.

Ранее ученые выяснили, что капли для носа на основе соленой воды снижают риск простуды.

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