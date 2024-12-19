Врач перечислил простые правила, как не подхватить ОРВИ на елках и корпоративах

В период предновогодних корпоративов, детских утренников и встреч с близкими и друзьями возрастает риск подхватить ОРВИ или грипп. Как защититься от вирусов в канун праздников, в беседе с «Радио 1» рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

В первую очередь, по его словам, тем, кто уже заболел, важно запастись терпением и отказаться от похода на корпоратив, чтобы никого не заразить.

Кроме того, необходимо чаще убираться дома с помощью дезинфицирующих средств, особенно после посиделок, отметил специалист.

Также он призвал чаще проветривать помещения, поскольку там, где воздух сперт, обитает гораздо больше микробов и вирусов.

Педиатр и клинический психолог, основатель клиники «Процветание» Виктория Шурупова в свою очередь объяснила, как не заразиться ОРВИ непосредственно в период праздников. Чтобы иммунитет работал исправно, важно, чтобы в организме было достаточно витаминов и минералов. Этого можно достичь с помощью сбалансированного питания, потребления достаточного количества жидкости и здорового сна, отметила врач.

Также она порекомендовала избегать частого потребления кофе и заботиться о психоэмоциональном состоянии.

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