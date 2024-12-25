Россиян предупредили об опасности микробов с елочных игрушек

На новогодних украшениях может находиться большое количество микробов. Об этом «Москве 24» рассказал научный обозреватель Николай Гринько, комментируя исследование британской компании Initial Washroom Hygiene.

В связи с этим эксперт посоветовал наводить порядок в новогодних украшениях и соблюдать меры предосторожности. В частности, протирать украшения антибактериальными салфетками и мыть руки перед тем, как развешивать декор. При этом Гринько уточнил, что риск для России не такой высокий, как для стран с высоким уровнем влажности.

«В России елки и гирлянды чаще всего хранят на балконах и антресолях, где микробам гораздо сложнее выживать. <...> Конечно, это не отменяет необходимости соблюдения чистоты и протирки елочных шариков и гирлянд. Но и отмывать их сильнодействующими реагентами тоже, пожалуй, не стоит», — добавили в сообщении.

Исследование, проведенное экспертами компании Initial Washroom Hygiene, показало, что рождественские украшения могут содержать в пять раз больше микробов, чем сиденье унитаза. В рамках работы был проведен анализ микробного загрязнения на 25 рождественских украшениях в пяти домах, включая елки, праздничные венки и гирлянды.

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