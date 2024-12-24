В Роскачестве рассказали, где чаще всего выявляли контрафакт в 2024 году

Роскачество: чаще всего контрафакт в 2024 году выявляли в детских игрушках и БАД

В 2024 году больше всего контрафактной продукции было обнаружено среди детских игрушек и биологически активных добавок (БАД). Об этом ТАСС сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Контрафакт — это нарушение чьих-то прав на торговую марку. Категории, в которых мы чаще всего в этом году встречали такой вид нарушений, это детские игрушки и БАД», — сказал глава организации.

Протасов добавил, что в 2024 году Роскачество проверило более 100 тысяч карточек товаров в различных онлайн-магазинах, которые предлагали купить БАД. В результате десятки тысяч предложений были заблокированы, отметил глава организации.

Накануне стало известно, что российские производители различных товаров и профильные ассоциации обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обязать отечественные маркетплейсы снимать с продажи контрафактную продукцию по просьбе правообладателя. Инициаторы считают необходимым обязать онлайн-ретейлеров создавать личные кабинеты, с помощью которых можно будет пожаловаться на подделки.

Ранее в России больше половины моторного масла признали контрафактом.