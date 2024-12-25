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Мэр столицы назвал поддержку участников СВО важнейшим направлением для Москвы

Сергей Собянин: волонтеры оказывают бесценную помощь участникам СВО
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти столицы по поручению президента России Владимира Путина взяли на себя значительную часть лечения и протезирования участников СВО, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета о работе правительства перед Мосгордумой.

По словам Собянина, в Москве созданы все условия для реабилитации уволенных с военной службы москвичей.

«Налоги горожан и бизнеса играют важнейшую роль в наполнении федерального бюджета. За 2023 год в бюджет и соцфонды перечислено более 4,8 трлн рублей», — сказал он.

Также Собянин отметил, что Москва помогает создавать системы ПВО не только для города, но и для центральной части России.

Он добавил, что Москва активно помогает в восстановлении Донецка и Луганска.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что мнение москвичей является основой программы реновации в столице.

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