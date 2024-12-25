Папа Римский упомянул Украину в рождественском послании

Папа Римский Франциск в своем послании по случаю католического Рождества призвал к всеобщему примирению и разрешению конфликтов в мире. Слова понтифика приводит Vatican News.
«Да умолкнет оружие в многострадальной Украине! Да появится смелость открыть двери для переговоров, жестов диалога и встречи, чтобы достичь справедливого и прочного мира», — говорится в послании клирика.
Также папа упомянул в своей речи ситуации, сложившиеся в секторе Газа, Сирии и Ливии, и призвал «искать решения, которые позволят достичь... примирения».
До этого понтифик также неоднократно призывал к переговорам между Россией и Украиной, чьи народы называл братскими.
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