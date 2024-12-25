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Папа Римский упомянул Украину в рождественском послании

Папа Римский в рождественском послании призвал к миру на Украине и в Сирии
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский Франциск в своем послании по случаю католического Рождества призвал к всеобщему примирению и разрешению конфликтов в мире. Слова понтифика приводит Vatican News.

«Да умолкнет оружие в многострадальной Украине! Да появится смелость открыть двери для переговоров, жестов диалога и встречи, чтобы достичь справедливого и прочного мира», — говорится в послании клирика.

Также папа упомянул в своей речи ситуации, сложившиеся в секторе Газа, Сирии и Ливии, и призвал «искать решения, которые позволят достичь... примирения».

До этого понтифик также неоднократно призывал к переговорам между Россией и Украиной, чьи народы называл братскими.

25 декабря католики по всему миру отмечают Рождество. О том, как это происходит в странах Европы и остального мира, что такое вертеп и Адвент, и почему даты Рождества на совпадают у православных и католиков, рассказывала «Газета.Ru».

Ранее Лавров объяснил негативное отношение России к временным перемириям с Украиной.

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