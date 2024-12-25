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Лавров объяснил негативное отношение России к временным перемириям с Украиной

Лавров заявил, что РФ нужны юридические договоренности с Украиной, а не перемирие
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МИД России

России нужны юридические, обязывающие договоренности с Украиной о полном прекращении огня и решении первопричин конфликта, а не перемирие — тем более временное. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале »Россия 1» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Насчет смысла разговоров, которые мы сейчас слышим и которые ведутся на Западе, на Украине тоже — речь идет исключительно о перемирии. О том, чтобы позволить киевскому режиму опять накопить силы с помощью Запада и приступить к новым попыткам выполнять указания своих хозяев по нанесению России стратегического поражения», — объяснил Лавров.

Он добавил, что именно поэтому для Москвы любые разговоры о временном прекращении огня или перемириях на какой-либо срок неприемлемы.

До этого Сергей Лавров заявил, что Россия будет исходить из национальных интересов на возможных переговорах с Украиной.

Ранее Кулеба допустил, что Украина начнет атаковать российские войска после перемирия.

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